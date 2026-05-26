Ahmedabad: विमान दुर्घटना में क्षतिग्रस्त अतुल्यम हॉस्टल की इमारतें तोड़कर नई बनाए जाएंगी

पानशेरिया ने बताया कि नए न्यू मेंटल कैंपस में डॉक्टरों के लिए 105 करोड़ की लागत से नया सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी हॉस्टल बनाया जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी की नई 48 सीटों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए कुल 144 विद्यार्थियों सहित कुल 236 सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी डॉक्टरों के रहने की सुविधा सुनिश्चित करते हुए नए एक से लेकर सात पीजी ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके एक कैंटीन ब्लॉक और नया सब-स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त जमीन आवंटित कर दी गई है। अतुल्यम हॉस्टल की नव नियोजित संरचना में ‘अतुल्यम 1 से 7’ पीजी हॉस्टल बनेंगे। उसमें ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 8 मंजिल होगी। यहां 236 सुपर स्पेशलिटी मैरिड पीजी डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक फ्लैट को स्टूडियो अपार्टमेंट शैली में बनाया जाएगा। एक लिविंग रूम-अटैच किचन, एक बेडरूम और टॉयलेट की सुविधा होगी। फायर फाइटिंग सिस्टम, आरओ प्लांट और ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कैंपस में पार्किंग के लिए विशाल बेसमेंट, अविवाहित पीजी विद्यार्थियों के लिए अलग आवास, मेस, जिम, रिक्रिएशन रूम बनाए जाएंगे।