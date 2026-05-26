26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

राजकोट : बुजुर्ग दादा की हत्या का पर्दाफाश, आरोपी पोता गिरफ्तार

राजकोट. शहर में जमीन और आर्थिक लेन-देन के विवाद में पोते ने अपने बुजुर्ग दादा की पत्थर और टेबल से वारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पोते मोहित मियात्रा को गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश किया।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

May 26, 2026

Rajkot: Murder of Elderly Grandfather Solved; Accused Grandson Arrested

आरोपी पोता मोहित मियात्रा गिरफ्तार।

जमीन विवाद और आर्थिक लेन-देन का था विवाद

राजकोट. शहर में जमीन और आर्थिक लेन-देन के विवाद में पोते ने अपने बुजुर्ग दादा की पत्थर और टेबल से वारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पोते मोहित मियात्रा को गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश किया।
पुलिस के अनुसार, सोमवार को सरकारी अस्पताल से पुलिस को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें अर्जन मियात्रा (73) को मृत घोषित किया गया था। प्रारंभिक तौर पर इसे सामान्य मौत दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन वृद्ध के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से पुलिस को संदेह हुआ।
पुलिस ने इस संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के परिजनों से सख्ती से और गहन पूछताछ की। लगातार पूछताछ के बाद मृतक के पोते मोहित ने अपने दादा की हत्या करने की चौंकाने वाली बात कबूल की।

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अर्जन के पास तमाचण गांव में लगभग 7 बीघा कृषि भूमि थी। इस जमीन पर पोता मोहित खेती करता था। खेती के दौरान मोहित ने अपने दादा से पैसों की मांग की थी, जिस पर दादा ने उसे जमीन पर बैंक या अन्य जगह से ऋण लेने की सलाह दी थी।
दादा की सलाह पर मोहित ने जमीन पर 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था। उसमें से वह केवल 1.54 लाख रुपए ही चुका पाया था। शेष रकम उसके दादा को चुकानी पड़ी। इसी बात को लेकर दादा और पोते के बीच काफी समय से मनमुटाव और विवाद चल रहा था।
इसी दौरान सोमवार को आर्थिक लेन-देन और जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर पोता अपने दादा के घर पहुंचा और वहां पड़े भारी पत्थर के ब्लॉक तथा लोहे की टेबल से दादा के सिर पर कई वार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।

पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए बनाया दबाव

हत्या के बाद आरोपी ने अपराध छिपाने के उद्देश्य से कहानी बनाई कि उसके दादा अचानक बेहोश हो गए थे और अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए भी दबाव बनाया। हालांकि, पुलिस की सतर्कता और सख्त रवैये के सामने उसकी यह चाल नाकाम रही। पुलिस ने मृतक के दामाद हरि मकवाणा की शिकायत पर मामला दर्ज कर हत्या की धाराएं जोड़ते हुए आरोपी पोते मोहित मियात्रा को गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 May 2026 10:21 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राजकोट : बुजुर्ग दादा की हत्या का पर्दाफाश, आरोपी पोता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

कैंसर से पिता की मौत के बाद कल्पेश ने चुनी प्राकृतिक खेती की राह

After His Father's Death from Cancer, Kalpesh Chose the Path of Natural Farming
अहमदाबाद

आणंद : दो बाइक की टक्कर में एक चालक की मौत, दो लोग घायल

Anand: One Rider Dead, Two Injured in Two-Bike Collision
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में में डेंगू -मलेरिया से बचाव के लिए मनपा की प्री-मानसून तैयारी

Ahmedabad news
अहमदाबाद

Ahmedabad: सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु बन युवतियों को ठगने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

cyber crime branch Ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद शहर में नि:शुल्क पार्किंग सुविधा देने वाली व्यावसायिक इकाइयों को संपत्ति कर में मिलेगी राहत

Ahmedabad AMC news
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.