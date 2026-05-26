राजकोट : बुजुर्ग दादा की हत्या का पर्दाफाश, आरोपी पोता गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अर्जन के पास तमाचण गांव में लगभग 7 बीघा कृषि भूमि थी। इस जमीन पर पोता मोहित खेती करता था। खेती के दौरान मोहित ने अपने दादा से पैसों की मांग की थी, जिस पर दादा ने उसे जमीन पर बैंक या अन्य जगह से ऋण लेने की सलाह दी थी।

दादा की सलाह पर मोहित ने जमीन पर 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था। उसमें से वह केवल 1.54 लाख रुपए ही चुका पाया था। शेष रकम उसके दादा को चुकानी पड़ी। इसी बात को लेकर दादा और पोते के बीच काफी समय से मनमुटाव और विवाद चल रहा था।

इसी दौरान सोमवार को आर्थिक लेन-देन और जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर पोता अपने दादा के घर पहुंचा और वहां पड़े भारी पत्थर के ब्लॉक तथा लोहे की टेबल से दादा के सिर पर कई वार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।