कैंसर से पिता की मौत के बाद कल्पेश ने चुनी प्राकृतिक खेती की राह

अहमदाबाद. कभी एक फैक्ट्री में केमिकल ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले कल्पेश पटेल का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया, जब कैंसर के कारण उनके पिता रमण पटेल की मौत हो गई। बीमारी से पिता की मौत ने सूरत जिले की ओलपाड तहसील के सरस गांव के किसान कल्पेश ने प्राकृतिक खेती की राह चुनी।

प्रकृति प्रेमी कल्पेश ने 2019 से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। उन्होंने गुजरात सरकार के कृषि विभाग से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया और जीवामृत जैसे जैविक उत्पाद बनाना सीखा।

इसके बाद उन्होंने अपनी खेती को पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से विकसित करना शुरू किया।