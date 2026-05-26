76 वर्ष में शहर को मिला 37वां महापौर

Ahmedabad: अहमदाबाद महानगरपालिका के गठन के बाद पिछले 76 वर्षों में शहर को कुल 36 महापौर मिल चुके हैं। अब 37वें महापौर के रूप में हितेश बारोट की नियुक्ति हुई है जो ढाई वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। सबसे लंबा कार्यकाल शहर के पहले महापौर चीनूभाई चिमनलाल शेठ का रहा, जिन्होंने 1950 से 1961 के बीच अलग-अलग तीन कार्यकाल में कुल 3504 दिनों यानी करीब साढ़े 8 वर्षों तक मेयर पद संभाला।दूसरे सबसे लंबे समय तक मेयर रहने वाले कृष्णवदन जोशी रहे।