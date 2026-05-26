ईद का अवकाश 28 को घोषित होने से जीयू की 40 परीक्षाओं की तिथि बदली

अहमदाबाद. बकरीद के अवकाश की तारीख में बदलाव के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी नई अधिसूचना जारी की है। अब 28 मई गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट, राज्य की जिला अदालतों और उनसे जुड़े कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 27 मई, बुधवार को सभी अदालतों में नियमित कार्य होगा।गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहले बकरीद का अवकाश 27 मई को घोषित किया गया था, लेकिन त्योहार की तारीख बदलने के बाद अवकाश को 28 मई कर दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 28 मई को सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अब 29 मई को संबंधित अदालतों में की जाएगी।