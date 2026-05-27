आणंद : 770 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी के आरोप में एक और गिरफ्तार, अब तक चार पकड़े

मामले में युगांडा के प्रफुल्ल, मेहसाणा जिले के विसनगर निवासी हेतल पटेल और शिवम डबगर अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

गौरतलब है कि मामले की शुरुआत आणंद के निकट मोगरी गांव के एक शिकायतकर्ता के बैंक खाते में साइबर धोखाधड़ी के 25.50 लाख रुपए जमा होने के बाद हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। दिसंबर 2025 में पुलिस ने बंटी-बबली के नाम से चर्चित दक्षेश पटेल और शिवानी डबगर को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से विभिन्न बैंकों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन, कार और साढ़े तीन लाख रुपए नकद समेत कुल 11.80 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों से दोस्ती बढ़ाकर अधिक आयकर आने का झांसा देते थे और साइबर ठगी की रकम उनके बैंक खातों में जमा करवाते थे। बाद में रकम निकालकर खाताधारकों को कमीशन दिया जाता था। पूछताछ के दौरान दक्षेश के पुत्र ध्रुव को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी जांच में प्रेम पटेल की संलिप्तता सामने आई थी।