कांगो से आए युवक में इबोला की आशंका, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती

Ahmedabad गुजरात में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अफ्रीकी देश कांगो से आए 37 वर्षीय युवक में इबोला जैसे लक्षण मिलने के बाद उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में विशेष निगरानी में भर्ती कराया गया है। मरीज को पहले वडोदरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से बाद में बेहतर उपचार और निगरानी के लिए अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है। उधर मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मरीज के संपर्क में आए कुछ लोगों में बुखार की जानकारी मिली है।स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रफुल पानशेरिया ने बताया कि 37 वर्षीय मरीज करीब 10 दिन पहले कांगो से मुंबई पहुंचा था। वह मुंबई में पांच दिन रुकने के बाद सिलवासा-दमण क्षेत्र गया और 22 मई को वडोदरा पहुंचा। 26 मई को तबीयत बिगड़ने पर उसे वडोदरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान छह दिन से बुखार और वायरल हेमरेजिक फीवर जैसे लक्षण सामने आने पर डॉक्टरों ने उसे संदिग्ध इबोला मरीज मानते हुए ऑब्जर्वेशन में रखा।