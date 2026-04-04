Ahmedabad: बुजुर्ग यात्रियों को ऑटो में बिठाकर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश

साणंद थाने के पीआइ बी.टी.गोहिल ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपियों की पूछताछ में 31 मार्च को साणंद थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हुई लूट की गुत्थी सुलझी है। 31 मार्च को शिकायतकर्ता बावला रोड पर पैदल घर जा रहे थे। इसी समय एक सीएनजी रिक्शा में आए आरोपियों ने बुजुर्ग को ऑटो रिक्शा में बिठाया। उसके बाद आरोपी प्रकाश ने चाकू दिखाकर उन्हें डराया और आरोपी दिलीप व पूनम ने शिकायतकर्ता की पिटाई की। उसके बाद उनकी शर्ट में लगे सोने के चार बटन लूट लिए। इसकी शिकायत मिलने पर टीम ने जांच की थी। सुराग लगने पर इन्हें धर दबोचा। पूछताछ में बावला थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार से एक यात्री के पास से 12 हजार लूटने के मामले की गुत्थी सुलझी है।