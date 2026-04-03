द्वारका, कच्छ एवं जामनगर में आंधी के साथ बारिश, किसानों में चिंता

Ahmedabad news: गुजरात के कई हिस्सों में बदले मौसम के मिजाज के चलते गुरुवार को कच्छ व द्वारका जिले में विविध जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। कच्छ जिले के भुज, मिरजापर, सुखपर और मानकुवा में आंधी के साथ बरसात हई। इस दौरान मतिया देव की पदयात्रा में निकले श्रद्धालु भीग गए। वहीं जामनगर जिले के लालपुर में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई, जिससे मार्केट यार्ड में खुले में रखा अनाज भीग गया।मौसम के इस बदलाव को लेकर किसानों में भी चिंता देखी गई। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का डर जताया जा रहा है।