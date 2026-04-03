महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

उन्होंने खासतौर पर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की बढ़ोतरी और हाइवे टोल टैक्स में वृद्धि को लेकर भाजपा सरकार को घेरा।डॉ. दोशी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल, दवाइयों और यहां तक कि स्पीड पोस्ट के चार्ज में भी वृद्धि कर दी है, जिससे आम जनता के खर्चे बढ़ गए हैं।