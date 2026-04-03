Gujarat: भाजपा ने शुरू की रायशुमारी, दावेदारी को उमड़े कार्यकर्ता

अहमदाबाद शहर के 48 वार्डों के लिए गुरुवार से सेंस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें दरियापुर, असारवा विधानसभा क्षेत्र के वार्डों के लिए शाहीबाग स्थित राणी सती मंदिर में सेंस की प्रक्रिया शुरू की गई। सुबह से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले शाहपुर वार्ड के कार्यकर्ताओं और नेताओं की दावेदारी को निरीक्षक व राज्य के मंत्री त्रिकम छांगा, पूर्व सांसद गीताबेन राठवा व भरत शिंगाळा ने सुना है। इसके बाद दरियापुर और फिर असारवा के कार्यकर्ताओं की दावेदारी सुनी गई। सरसपुर में दोपहर 12 बजे की जगह तीन निरीक्षक पंकज मेहता, चंद्रशेखर दवे और रेखाबेन डुंगरानी के देरी से पहुंचने पर दावेदारों में नाराजगी नजर आई।