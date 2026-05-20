आणंद में 4 करोड़ से अधिक की शराब पर चलाया रोड रोलर

आणंद. तहसील के बेडवा गांव की सीमा में स्थित एक्सप्रेस हाईवे के पास 4.01 करोड़ रुपए से अधिक की शराब को रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया।

आणंद जिला पुलिस अधीक्षक जी.जी. जसाणी ने 2025-26 के दौरान पिछले पांच महीनों में आणंद और उमरेठ डिवीजन के विभिन्न पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में तहत जब्त की गई शराब को नष्ट करने के निर्देश दिए।

इसके बाद दोनों डिवीजनों के सभी थाना प्रभारियों ने संबंधित अदालतों से शराब नष्ट करने की अनुमति प्राप्त की। बुधवार को बेडवा गांव की सीमा में एक्सप्रेस हाईवे के पास कार्रवाई की गई। इस दौरान विभिन्न पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में जब्त की गई शराब की अलग-अलग ब्रांड की कुल 1,27,720 बोतलों को नष्ट किया गया। इसकी कुल कीमत 4.01 करोड़ रुपए बताई गई।

अदालत के आदेश के आधार पर समिति के अध्यक्ष सह आणंद उपखंड मजिस्ट्रेट डॉ. मयूर परमार, समिति के सदस्य सह आणंद डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक जे.एन. पंचाल, जिला निषेध और आबकारी विभाग के अधीक्षक डी.जे. वनाणी तथा आणंद और उमरेठ डिवीजन के सभी थाना प्रभारी एवं आणंद रेलवे पुलिस स्टेशन के प्रभारी मौजूद थे।