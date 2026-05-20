गर्मी के बावजूद राज्य में जलाशयों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर, पिछले साल से 1882 एमसीएम ज्यादा पानी

अहमदाबाद . शहर लगातार तीसरे दिन बुधवार को राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। गुजरात के किसी भी अन्य शहर में इससे ज्यादा तापमान दर्ज नहीं हुआ। सुबह से ही गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया और दोपहर होते-होते ऐसा महसूस हुआ मानों आकाश से अंगारे बरस रहे हों। इसके चलते मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी भी व्याकुल नजर आए।शहर में बुधवार को दोपहर में गर्मी का आलम यह रहा है कि कई सड़के सुनसान नजर आईं। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को खूब परेशान किया। बाजारों पर भी गर्मी का असर देखने को मिला। राज्य के अन्य कई शहरों में भी गर्मी की कुछ यही स्थिति देखने को मिली। हालांकि आगामी दिनों में कुछ गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई है।