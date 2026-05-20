20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गर्मी के बावजूद राज्य में जलाशयों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर, पिछले साल से 1882 एमसीएम ज्यादा पानी

भीषण गर्मी के बावजूद गुजरात में इस बार जलाशयों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। राहत भरी खबर यह है कि राज्य के बांधों में पिछले वर्ष की तुलना में 1882 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) अधिक पानी ज्यादा है। पिछले वर्ष 20 मई को जहां बांधों में कुल 12235 एमसीएम पानी था, वहीं इस वर्ष 20 मई को यह 14117 एमसीएम है।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

May 20, 2026

More Water in Gujarat’s Dams Compared to Last Year

अहमदाबाद में भीषण गर्मी के बीच प्यास बुझाता व्यक्ति।

भीषण गर्मी के बावजूद गुजरात में इस बार जलाशयों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। राहत भरी खबर यह है कि राज्य के बांधों में पिछले वर्ष की तुलना में 1882 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) अधिक पानी ज्यादा है। पिछले वर्ष 20 मई को जहां बांधों में कुल 12235 एमसीएम पानी था, वहीं इस वर्ष 20 मई को यह 14117 एमसीएम है। गुजरात में इस बार गर्मी के बावजूद जलाशयों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। सरदार सरोवर समेत बड़े बांधों में पर्याप्त पानी होने से न केवल पेयजल आपूर्ति बल्कि सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी राहत बनी रहेगी।

राज्य के प्रमुख 207 बांधों में से सौराष्ट्र का एक बांध पूरी तरह भरा हुआ है। इन बांधों में औसतन 55.89 प्रतिशत जल संग्रह हो गया है। यह स्थिति बताती है कि गर्मी के बावजूद जलस्तर बेहतर है और आने वाले दिनों में नागरिकों को इस वर्ष पानी की कमी नहीं आएगी।

सबसे अधिक पानी दक्षिण गुजरात मेंसबसे अधिक पानी

दक्षिण गुजरात के बांधों में है। यहां 13 बांध हैं जिनकी कुल क्षमता 8603 एमसीएम है और वर्तमान में 4095 एमसीएम पानी उपलब्ध है। मध्य गुजरात में 17 बांध हैं, जिनकी क्षमता 2347 एमसीएम है और इनमें 1327 एमसीएम पानी है। उत्तर गुजरात के 15 बांधों में 1932 एमसीएम क्षमता के मुकाबले 888 एमसीएम पानी है। सौराष्ट्र में 141 बांध हैं, जिनकी क्षमता 2588 एमसीएम है और इनमें 970 एमसीएम पानी है। कच्छ के 20 बांधों में 325 एमसीएम क्षमता के मुकाबले 109 एमसीएम पानी है।

सरदार सरोवर नर्मदा बांध में 71 फीसदी पानी

राज्य का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर इस समय 71 प्रतिशत क्षमता तक भरा हुआ है। इसकी कुल क्षमता 9460 एमसीएम है और वर्तमान में 6725 एमसीएम पानी उपलब्ध है। जलस्तर 129.14 मीटर पर है और औसत इनफ्लो 11,444 क्यूसेक दर्ज किया गया है।

अहमदाबाद में सबसे अधिक गर्मी

अहमदाबाद . शहर लगातार तीसरे दिन बुधवार को राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। गुजरात के किसी भी अन्य शहर में इससे ज्यादा तापमान दर्ज नहीं हुआ। सुबह से ही गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया और दोपहर होते-होते ऐसा महसूस हुआ मानों आकाश से अंगारे बरस रहे हों। इसके चलते मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी भी व्याकुल नजर आए।शहर में बुधवार को दोपहर में गर्मी का आलम यह रहा है कि कई सड़के सुनसान नजर आईं। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को खूब परेशान किया। बाजारों पर भी गर्मी का असर देखने को मिला। राज्य के अन्य कई शहरों में भी गर्मी की कुछ यही स्थिति देखने को मिली। हालांकि आगामी दिनों में कुछ गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AmitShahRoadShow

Published on:

20 May 2026 10:56 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गर्मी के बावजूद राज्य में जलाशयों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर, पिछले साल से 1882 एमसीएम ज्यादा पानी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

ऑपरेशन म्यूल हंट : 804 करोड़ से अधिक के घोटाले का खुलासा, तीन गिरफ्तार

Operation Mule Hunt: Scam Exceeding ₹804 Crore Unearthed; Three Arrested
अहमदाबाद

रोड सेफ्टी के लिए शहर के 7 जोन के 90 मार्गों पर लगेंगी रैलिंग और ग्रिल

Ahmedabad AMC
अहमदाबाद

कंटेनर के पीछे घुसी तेज रफ्तार कार, तीन लोगों की मौत

Speeding Car Crashes into Rear of Container Truck; Three Dead
समाचार

आणंद में 4 करोड़ से अधिक की शराब पर चलाया रोड रोलर

Road Roller Runs Over Liquor Worth Over ₹4 Crore in Anand
अहमदाबाद

वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य, आज से कुछ ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

Yard Remodeling Work at Vadodara Station: Some Trains to be Affected Starting Today
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.