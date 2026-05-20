वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य, आज से कुछ ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

वडोदरा. अहमदाबाद. गोधरा. राजकोट. जामनगर. पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में वडोदरा स्टेशन पर यार्ड में यार्ड रीमॉडलिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के कमीशनिंग कार्य नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण गुरुवार से ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार इस कार्य के कारण गुरुवार 21 मई से 20 जून तक कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें 20 जून तक वडोदरा-दाहोद मेमू ट्रेन नं. 69233, ट्रेन नं. 69117, ट्रेन नं. 69119, वडोदरा-गोधरा मेमू ट्रेन नं. 69121 छायापुरी स्टेशन से चलेगी तथा वडोदरा-छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।

20 जून तक वडोदरा-वटवा मेमू ट्रेन नं. 69101, ट्रेन नं. 69115, ट्रेन नं. 69113 ट्रेन नं. 69107 बाजवा स्टेशन से चलेगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच निरस्त रहेगी। 20 जून तक गोधरा-वडोदरा मेमू ट्रेन नं. 69122, ट्रेन नं. 69118, दाहोद-वडोदरा मेमू ट्रेन नं. 69120, ट्रेन नं. 69234 छायापुरी स्टेशन तक चलेगी तथा छायापुरी-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

20 जून तक वटवा-वडोदरा मेमू ट्रेन नं. 69114, ट्रेन नं. 69108, ट्रेन नं. 69102 बाजवा स्टेशन तक चलेगी तथा बाजवा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी। 20 जून तक वडोदरा-वटवा पैसेंजर ट्रेन नं. 59549 प्रतापनगर स्टेशन से सुबह 5:40 बजे चलेगी तथा वडोदरा स्टेशन पर सुबह 6:25/6:30 तक 5 मिनट का ठहरेगी।

20 जून तक वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नं. 22959 बाजवा स्टेशन से चलेगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच निरस्त रहेगी। 20 जून तक जामनगर-वडोदरा एक्सप्रेस ट्रेन नं. 22960 बाजवा स्टेशन तक चलेगी तथा बाजवा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

30 मई तक अहमदाबाद-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नं. 19036 बाजवा स्टेशन तक चलेगी तथा बाजवा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी। 30 मई तक वडोदरा-अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नं. 19035 बाजवा स्टेशन से चलेेगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।

30 मई तक वडोदरा-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन नं. 19819 छायापुरी से चलेगी तथा वडोदरा-छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी। 29 मई तक कोटा-वडोदरा एक्सप्रेस ट्रेन नं. 19820 छायापुरी रेलवे स्टेशन तक चलेगी तथा छायापुरी-वडोदरा स्टेशन के बीच निरस्त रहेगी।