जामनगर डेंटल कॉलेज में 1.36 करोड़ का घोटाला, मरीजों की ग्रांट से कर्मचारी ने भरा अपना खाता

जामनगर. शहर के सरकारी डेंटल कॉलेज अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत रोगी कल्याण समिति की सरकारी ग्रांट में 1.36 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। ठेका आधारित कार्यरत कर्मचारी शोभित गर्ग पर मरीजों के इलाज और कर्मचारियों के वेतन के लिए मिली सरकारी राशि को फर्जी तरीके से अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आरोप लगा है।

जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी के कारण कई वित्तीय जिम्मेदारियां ठेका आधारित कर्मचारियों को सौंपी गई थीं। शोभित गर्ग को रोगी कल्याण समिति के बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी का फायदा उठाकर उसने कथित तौर पर चेकों में हेरफेर कर 1.36 करोड़ रुपए निकाल लिए।

पूरा मामला 16 मई को तब उजागर हुआ जब बैंक मैनेजर ने संदिग्ध लेनदेन की जानकारी सरकारी जीजी हॉस्पिटल के अधिकारियों को दी। जांच में पता लगा कि पिछले छह महीनों में 15 चेक के माध्यम से कुल 1.36 करोड़ रुपए से अधिक शोभित गर्ग के निजी खाते में ट्रांसफर किए गए। इनमें कई ट्रांजैक्शन 20 से 28 लाख रुपए तक के थे।

प्राथमिक जांच में आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता सामने आई। आरोप है कि चेक की राशि और विवरण बदलकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में डॉ. संजय उमरानिया की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और दस्तावेजों से छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया।