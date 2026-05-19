कार में आग से जिंदा जले पिता-पुत्री की मौत, महिला जख्मी

जामनगर. देवभूमि द्वारका जिले की कल्याणपुर तहसील के रणजीतपुर गांव के पास सोमवार देर शाम दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। रणजीतपुर गांव से सिर्फ एक किलोमीटर दूर एक कार में आग लगने से जिंदा जले पिता-पुत्री की मौत हो गई। मृतकों में वल्लभ आहीर और हिरल शामिल हैं। कार की पिछली सीट पर बैठी महिला जख्मी हो गई।

जानकारी के अनुसार, राजकोट में होटल कारोबार से जुड़ा आहीर परिवार रणजीतपुर गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। परिवार में खुशी का माहौल था और धार्मिक कार्यक्रम के बाद कार से परिवार राजकोट लौट रहा था। इस दौरान रणजीतपुर गांव से एक किलोमीटर दूर किसी अनजान वजह से कार में अचानक आग लग गई।

कार की आगे की सीट पर बैठे पिता वल्लभ और पुत्री हिरल आग की लपटों में घिर गए। जब कार में आग लगी, तो पिछली सीट पर बैठी सतीबेन वल्लभ आहीर किसी तरह कार से बाहर निकल गईं। उन्हें मामूली जख्मी होने पर इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। घायल महिला अपने पति और बेटी को अपनी आंखों के सामने खोने से सदमे में हैं।

घटना के बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक पूरी कार जलकर खाक हो गई। पुलिस ने पिता-पुत्री के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में भाटिया पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ की।