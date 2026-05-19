विफलता ही सफलता का मूल आधार, रातों-रात नहीं मिलेंगे परिणाम: सचिन तेंदुलकर

उन्होंने युवा खिलाडि़यों से कहा कि यदि आपको भारत के लिए खेलना है, तो यह शॉर्टकट से संभव नही है। शॉर्टकट से दुनिया के सामने एक्सपोज होने का खतरा रहता है। तेंदुलकर ने कहा कि क्रिकेट हो या अन्य कोई खेल सभी के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत जरूरी है। स्पर्धाओं में भाग लेना होगा और लगातार सीखना होगा। सबसे अहम यह है कि आपका इरादा क्या है जो अहम है। हर बार अपेक्षा के परिणाम नहीं मिलेंगे। विफलता और सफलता के दिनों को पचाना भी सिखाएं। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए। परिजनों को चाहिए कि वे बच्चों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव ना बनाएं, बल्कि उन्हें उनके स्वाभाविक खेल को खेलने दें और उसमें कोई सुधार हो तो उसे करने का सुझाव दें। बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। विफलता का सामना करना सिखाएं।