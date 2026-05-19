Ahmedabad: टेरर फंडिंग, ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार जांच में सामने आया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के नेटवर्क के मुख्य सूत्रधारों में सलमान अंसारी और मोहम्मद जुबेर पोपटिया शामिल है। सलमान और जुबेर दोनों अहमदाबाद के मोहसिन के साथ मिलकर मोनेरा क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाता है। ये दोनों गुजरात में मोहसिन व अन्य के खातों में फंड ट्रांसफर करते जिसे मोहसिन व अन्य आंगडिया के जरिए नकद में प्राप्त करते। फिर सलमान के पिता गुलाम तक पहुंचाते थे। जुबेर के इस क्रिप्टो वॉलेट को नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग की ओर से 2025 में फ्रीज किया है जिस पर आतंकी संगठन हमास से जुड़ी दुबई कंपनी फॉर एक्सचेंज के साथ आर्थिक लेनदेन का आरोप है। इस नेटवर्क के वॉलेट में अमरीका के ऑफिस ऑफ फोरेन एसेट कंट्रोल की ओर से प्रतिबंधित यमन के आतंकी समूह अंसार अल्लाह (हुथी), ईरान के आइआरजीसी-क्यूएफ, रूस के एक्सचेंज गेरेन्टेक्स और इलान शोर के क्लस्टर में वॉलेट से फंड ट्रांसफर करने के सबूत मिले हैं। यह फंड आरोपियों ने खुद के ही वॉलेट से ट्रांसफर किए थे।