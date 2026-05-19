गुजरात में 18 दिनों में गर्मी संबंधी 57% मरीज बढ़े, अहमदाबाद में ही 20 फीसदी से ज्यादा

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हीट इलनेस के मामलों में दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां ऐसे केवल 30 मामले सामने आए थे, वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 117 तक पहुंच गई। ये करीब 290 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी तरह हाई फीवर के मामले 922 से बढ़कर 1453 हो गए, जो 57.59 प्रतिशत अधिक हैं। गंभीर सिरदर्द के मामलों में 600 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के मामले भी 1 से बढ़कर 5 हो गए। उल्टी और दस्त के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई। इन मरीजों की संखया 52 से बढ़कर 83 तक पहुंच गई। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर गर्मी का असर ज्यादा देखा जा रहा है।