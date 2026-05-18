शव की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या

जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी जागृति के लंबे समय से आरोपी कांतिलाल उर्फ भरतभाई साबरिया से अवैध संबंध थे। जागृति का पति से घरेलू विवाद और व्यक्तिगत मतभेद था। इसके चलते जागृति और कांतिलाल ने मिलकर जागृति के पति शांतिगिरी गोस्वामी की हत्या की साजिश रची। जिसके तहत दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। कांतिलाल ने सबूत मिटाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई,। जागृति ने योजना बनाने और अपराध छिपाने में सहयोग किया। दोनों ने यह दिखाने की कोशिश की कि शांतिलाल घर छोड़कर चला गया है। हत्या का पता न चले इसलिए उसने शांतिलाल की गुमशुदगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। क्राइम ब्रांच की जांच और मुखबिर की सूचना में हत्या का खुलासा हुआ। शहर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पकड़े गए दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना सुरेन्द्रनगर पुलिस को दी है। जल्द ही इस मामले में आरोपियों की हिरासत सुरेन्द्रनगर पुलिस लेकर आगे की जांच करेगी।