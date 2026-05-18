भीषण गर्मी के बीच अहमदाबाद शहर में 20 मई तक आरेंज अलर्ट, 25 तक यलो अलर्ट

Ahmedabad: शहर में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सोमवार को दोपहर में गर्म हवा और कड़ी धूप ने आकाश से अंगारे बरसने का अनुभव करा दिया। मौसम विभाग ने आने वाले सात दिनों तक तापमान असामान्य रूप से अधिक रहने की आशंका जताई है। अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने अपने हीट एक्शन प्लान के तहत सोमवार से 20 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वहीं 21 से 25 मई तक यलो अलर्ट जारी किया है।सोमवार को अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। इसके चलते न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी हवाएं गर्म ही रहीं। शहर का यह तापमान गुजरात में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इसके बाद हल्की गिरावट के साथ तापमान 42 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। गुजरात राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है।