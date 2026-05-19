राज्य में ग्रामीण मरीजों की तुलना में शहरी मरीजों का अस्पतालों में भर्ती होने का खर्च दुगना

रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रसव के मामलों की भी यही तस्वीर सामने आई। ग्रामीण क्षेत्र में 42.5 बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों में होता है, जबकि 51.5 फीसदी का निजी अस्पतालों में जन्म होता है। शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा और अधिक है, जहां 63.5 फीसदी बच्चों का जन्म निजी अस्पतालों में होता है। खर्च की बात करें तो सरकारी अस्पताल में प्रसव का खर्च ग्रामीण क्षेत्र में केवल 832 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1460 रुपए है, जबकि निजी अस्पतालों में यह खर्च क्रमशः 25,717 रुपए और 34,414 रुपए तक पहुंच जाता है।