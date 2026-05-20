ऑपरेशन म्यूल हंट : 804 करोड़ से अधिक के घोटाले का खुलासा, तीन गिरफ्तार

गोधरा. गुजरात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ शहेरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहेरा पुलिस स्टेशन की टीम ने अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक बैंक के पूर्व ब्रांच ऑफिसर सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के मूल निवासी दो युवकों को गिरफ्तार किया।

भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर के समन्वय पोर्टल और गांधीनगर साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच शुरू की गई। हाई वैल्यू चेक ट्रांजैक्शन और एटीएम कैश निकासी के डेटा के आधार पर शहेरा पुलिस की दो विशेष टीमें गठित की गई।

तकनीकी निगरानी और मानव स्रोतों की मदद से पुलिस ने वर्तमान में सूरत के पांडेसरा क्षेत्र में रह रहे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आदर्श शुक्ला (19), बिहार के सीतामढ़ी के मूल निवासी जिशु मिश्रा (21) को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूरे षड्यंत्र में गोधरा निवासी व शहेरा के बैंक के पूर्व कॉन्ट्रैक्ट आधारित ब्रांच ऑफिसर सपन पारिख की संलिप्तता थी। उन्हें पहले बैंक द्वारा नौकरी से भी निकाला जा चुका था। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।