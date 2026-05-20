रोड सेफ्टी के लिए शहर के 7 जोन के 90 मार्गों पर लगेंगी रैलिंग और ग्रिल

इसके अलावा मकरबा, एस पी रिंग रोड, सी जी रोड, आश्रम रोड, आइआइएम, हेल्मेट रोड, कॉमर्स छह रास्ता से सीएन सर्कल तक, स्टेडियम पांच रास्ता से सरदार बाग तक, साबरमती स्टेशन से चांदखेडा सर्कल तक और मणिनगर, रखियाल जैसे कई क्षेत्रों में भी रैलिंग और ग्रिल लगाई जाएंगी। शहर में इस व्यवस्था से ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होगा। शहर में कई जगहों पर इस तरह की रैलिंग और ग्रिल लगाई जाएंगी। शहर के सभी जोन इस व्यवस्था से सुसज्ज होंगे। इसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा।