अहमदाबाद के हनुमान मंदिरों में विविध धार्मिक आयोजन, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

अमराईवाड़ी-रखियाल रोड स्थित प्राचीन नागरवेल हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। यहां सिंदूर, तेल, फूल-हार और प्रसाद अर्पित कर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर में उत्थापन आरती, ध्वजारोहण, सुंदरकांड पाठ, दोपहर में जन्मोत्सव आरती और भजन-कीर्तन के साथ छप्पन भोग अन्नकूट की व्यवस्था की गई। महाप्रसादी और मारुति महायज्ञ का आयोजन भी हुआ। महंत रंगनाथाचार्य महाराज ने प्रवचन में कहा कि हनुमानजी की उपासना से बल, बुद्धि और धैर्य की प्राप्ति होती है और वे संकटनाशक कहलाते हैं। इस मौके पर मंदिर के संत हीरालाल महाराज ने कहा कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसी तरह कैंप हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती पर विशेष पूजा-अर्चना की गई और हनुमान का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के अन्य भीड़भंजन समेत मंदिरों में भी विशेष आयोजन किए गए।