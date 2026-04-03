ईरान-इजराइल-अमरीका युद्ध के चलते गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी

फाडा गुजरात के अध्यक्ष प्रणव शाह ने बताया कि ईरान-इजराइल-अमरीका युद्ध के चलते गुजरात के वाहन खरीददार इलेक्ट्रिक वाहनों को पसंद कर रहे हैं। इन दिनों वाहन डीलरों के यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की इन्क्वायरी 200-300 फीसदी बढ़ गई है। हालांकि रिटेल बिक्री में इतने प्रतिशत की वृद्धि नहीं दिख रही है, लेकिन बीते साल के मुकाबले इसमें इजाफा देखा जा रहा है। कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी गुजरात में 52 फीसदी बढ़ी है।