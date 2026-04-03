कांग्रेस 5 से जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची, 50% सीटों पर युवाओं को मौका

उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय स्वराज्य चुनावों को लेकर कांग्रेस ने व्यापक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है।सौराष्ट्र के सभी जिलों में प्रदेश पर्यवेक्षकों ने तहसील स्तर तक दौरे कर संभावित उम्मीदवारों से संवाद किया और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित किया। उन्होंने बताया कि जिला कांग्रेस समितियों द्वारा गठित चुनाव समितियों ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 4 अप्रेल से प्रदेश स्तर पर बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें प्रभारी नेताओं की मौजूदगी में अंतिम सहमति दी जाएगी। इसके बाद 5 अप्रेल से चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। सबसे पहले महानगरपालिकाओं के उम्मीदवारों की घोषणा होगी, इसके बाद पूरे गुजरात में लगभग 10 हजार सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में मजबूत लीगल टीम भी गठित की गई है, ताकि उम्मीदवारों पर दबाव बनाने, नामांकन रद्द कराने या डराने-धमकाने जैसी किसी भी कोशिश का तुरंत कानूनी जवाब दिया जा सके। कांग्रेस ने दावा किया कि इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जनता के मुद्दों को केंद्र में रखेगी।