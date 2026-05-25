Ahmedabad: सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु बन युवतियों को ठगने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आरोपी (मध्य में)।
Ahmedabad. सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु, किन्नर गुरु मां के रूप में फर्जी अकाउंट क्रिएट कर उस पर संपर्क करने वाले युवक, युवतियों को ठगने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी विकास भार्गव को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपी को राजस्थान के जयपुर शहर से पकड़ा गया जो बीकानेर शहर में गोपेश्वरा बस्ती क्षेत्र का रहने वाला है। अदालत ने आरोपी से पूछताछ के लिए चार दिन का रिमांड मंजूर किया है।
साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार इस मामले में पहले राजस्थान के बीकानेर के भार्गव मोहल्ला निवासी रजनीश भार्गव को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी पूछताछ व जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से पता चला कि ऐसी ठगने करने के मामले में इसके साथ और लोग शामिल हैं। जांच के आधार पर जयपुर से विकास को पकड़ा। इस मामले में एक और आरोपी रवि भार्गव फरार है जो बीकानेर में गोपेश्वर बस्ती का रहने वाला है।
क्राइम ब्रांच में दर्ज मामले में पीडि़ता का आरोप है कि उसने एस्ट्रोलॉजर पूजा मा नाम के अकाउंट पर दिए नंबर पर संपर्क किया। विधि और वशीकरण के नाम पर उससे फोटो मंगाए और फिर फोटो को एडिट कर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमेल करते हुए उसका आपत्तिजनक अवस्था का वीडियो स्क्रीन रेकॉर्ड करते हुए बना लिया। वीडियो वायरल करने के नाम पर उससे 1.43 लाख रुपए ठग लिए थे।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने युवक, युवतियों को ठगने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कई फर्जी अकाउंट बनाए थे। जिसमें एस्ट्रोलॉजर पूजा किन्नर मां, एस्ट्रोटॉक बिथ भेरवलाल, किन्नरगुरुमांसुशीलाजी, आचार्य विकासशास्त्री, अघोरीबालकनाथ, कन्नरमांसंतोषदेवी, तिशांक शास्त्री, एस्ट्रो सूर्य प्रकाश शास्त्री जैसे अकाउंट इंस्टाग्राम पर बनाए थे, जबकि फेसबुक पर ओम महाकाल ज्योतिषी, किन्नर मां संतोष देवी नाम से अकाउंट बनाए थे।
साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपियों के अलग अलग बैंक अकाउंट में बीते दो सालों में 60 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन मिले हैं। एक महीने में 300 मोबाइल नंबरों पर इन्होंने संपर्क किया है। 65 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की होने की बात सामने आई है। यह 18 से 35 साल की महिला व पुरुषों को निशाना बनाते थे। लव प्रोबलेम, एस्ट्रोलॉजी सेट कर ऑनलाइन एड भी करते थे।
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