Ahmedabad: सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु बन युवतियों को ठगने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

Ahmedabad. सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु, किन्नर गुरु मां के रूप में फर्जी अकाउंट क्रिएट कर उस पर संपर्क करने वाले युवक, युवतियों को ठगने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी विकास भार्गव को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपी को राजस्थान के जयपुर शहर से पकड़ा गया जो बीकानेर शहर में गोपेश्वरा बस्ती क्षेत्र का रहने वाला है। अदालत ने आरोपी से पूछताछ के लिए चार दिन का रिमांड मंजूर किया है।