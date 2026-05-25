ट्रक और वैन की टक्कर में पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, 2 घायल

राजकोट. जिले की गोंडल तहसील के बांदरा और वोराकोटड़ा रोड पर सोमवार सुबह 5 बजे बस पलटने से दो महिलाओं की मौत हो गई वहीं 25 घायल हो गए। इनमें से 5 महिलाएं गंभीर बताई जाती हैं। मृतकों में शांता (72) व उनकी बहू मंजू मकवाणा (50) शामिल हैं। बस में कुल सवार 62 यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए गोंडल के अस्पताल में दाखिल किया गया।

जानकारी के अनुसार अधिक मास में गोंडल तहसील के वोरा कोटड़ा रोड की महिलाएं बगदाणा समेत अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए बस से गई थीं। वापसी के दौरान सोमवार सुबह 5 बजे बांदरा-वोरा कोटड़ा रोड पर सामने से ट्रक आता दिखा। चालक ने साइड देने के लिए बस को रिवर्स लिया, इस दौरान बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई।

बस में नींद सो रही महिलाएं हड़बड़ाकर जाग गईं। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। महिलाओं की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। दुर्घटना की सूचना मिलते ही गोंडल तहसील पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों और घायलों को 108 एंबुलेंस से तुरंत गोंडल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया गया।