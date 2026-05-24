Gujarat: जेलों में बंद 44 कैदी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा में हुए उत्तीर्ण

गुजरात के प्रभारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. के. एल. एन. राव ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैदियों को राज्य के जेल विभाग की ओर से प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जेल के कैदियों के प्रतिभाशाली बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि राज्य के जेल विभाग की ओर से कैदियों को बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरवाने से लेकर पुस्तकों, अध्ययन सामग्री और विभिन्न विषयों की कक्षाओं तक की सभी सुविधा जेल में ही उपलब्ध कराई जा रही है। जेल परिसर में ही बोर्ड परीक्षा केंद्र की भी व्यवस्था की गई है, ताकि वे अनुकूल वातावरण में परीक्षा दे सकें।