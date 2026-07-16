 Ahmedabad: ननिहाल पहुंचने पर भगवान का आत्मीय स्वागत, लोकगीतों- जय रणछोड़ से गूंजा सरसपुर

सरसपुर स्थित भगवान रणछोड़राय मंदिर के निकट मामेरा की रस्म निभाई गई। परंपरा के अनुसार भगवान को ननिहाल की ओर से भेंट स्वरूप वस्तुएं अर्पित की गईं। यहां यजमान तेजस दवे परिवार की ओर से विधि-विधान के साथ भगवान जगन्नाथ को वस्त्र, मोरपंख और आभूषण अर्पित किए गए। बड़े भाई बलराम को भी वस्त्र और अलंकार भेंट किए गए, जबकि बहन सुभद्रा को आभूषण, वस्त्र और पारंपरिक श्रृंगार सामग्री समर्पित की गई।महिलाओं ने पारंपरिक गीतों से भगवान का स्वागत किया तो श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन किए। भजनों और पारंपरिक गीतों के बीच 'जय रणछोड़ माखन चोर' और 'जय जगन्नाथ' के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई भांजा वर्षों बाद अपने ननिहाल पहुंचा हो और उसके स्वागत में पूरा परिवार उमड़ पड़ा हो। यहां यजमान तेजस दवे परिवार की ओर से विधि-विधान के साथ मामेरा की रस्म निभाई गई। भगवान जगन्नाथ को वस्त्र, मोरपंख और आभूषण अर्पित किए गए। वहीं भगवान बलराम को भी वस्त्र और अलंकार भेंट किए गए, जबकि बहन सुभद्रा को आभूषण, वस्त्र और पारंपरिक श्रृंगार सामग्री समर्पित की गई।