Ahmedabad: दरियापुर, शाहपुर में दिखा साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल, उड़ाए कबूतर

Ahmedabad. शहर के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल दरियापुर और शाहपुर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इस साल भी साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल नजर आया। यहां हर साल की तरह इस साल भी दरियापुर लीमड़ा चौक पर शांति के दूत कबूतर को उड़ाया गया। शहर के शाहपुर क्षेत्र में भी रंगीला चौकी के पास हर साल की तरह इस साल जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास महाराज, न्यासी महेन्द्र झा और पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने शांतिपूर्वक रथयात्रा निकले और भाईचारे का माहौल रहे, उसके लिए सफेद कबूतरों को उड़ाया।