Ahemdabad: सरसपुर की पोलों-शेरियों में अतिथि सत्कार , करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Ahmedabad. भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथयात्रा के दौरान सरसपुर की संकरी पोलों और शेरियों में गुरुवार को आस्था, सेवा और समर्पण का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने हर किसी को भावविभोर कर दिया। भगवान के ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध सरसपुर में अतिथियों के स्वागत के लिए सुबह से ही भंडारों की तैयारियां शुरू हो गई थीं। दोपहर दो बजे तक यहां अनुमानित डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं ने यहां प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया। उमसभरी गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आत्मीयता के साथ प्रत्येक श्रद्धालु से आग्रह कर भोजन कराया जा रहा था। सेवा का यह भाव केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं था। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा, सामाजिक संगठन और श्रद्धालु भी प्रसाद वितरण, पानी पिलाने, कतारों की व्यवस्था और साफ-सफाई में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहे।