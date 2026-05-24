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अहमदाबाद

अहमदाबाद मनपा में विपक्षी दल के नेता पद को लेकर महिलाओं समेत कई नामों पर मंथन

विपक्षी दल के नेता पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान भी जारी है। शहज़ाद खान पठान का अनुभव उनकी ताकत माना जा रहा है, जबकि नीरव बक्शी अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मज़बूत बताई जाती है। खाडिया वार्ड से पहली बार कांग्रेस के सभी प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जिससे इस वार्ड की अहमियत और बढ़ गई है।

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अहमदाबाद

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Omprakash Sharma

May 24, 2026

AMC NEWS

अहमदाबाद मनपा ऑफिस (फाइल फोटो)

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सियासी हलचल तेज़ हो गई है। मंगलवार को महापौर और उप महापौर समेत पदाधिकारियों का चयन होगा। इस बीच विपक्षी दल के नेता पद को लेकर कांग्रेस में कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं।

कांग्रेस में मंथन

मनपा में विपक्ष के नेता के रूप में इस बार कांग्रेस की ओर से किसी महिला को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। इस पद के मुख्य दावेदारों में नीरव बक्शी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष शहज़ाद खान पठान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। पठान दाणीलीमडा से और नीरव बक्शी दरियापुर से फिर पार्षद चुने गए हैं। इन दोनों ही वार्डों में कांग्रेस की पूरी पैनल विजयी रही है।

सूत्रों के अनुसार, कुबेरनगर वार्ड की पार्षद कामिनी झा और खाडिया वार्ड की एक महिला पार्षद का नाम भी विपक्षी दल के नेता पद के लिए चर्चा में है। यदि कांग्रेस इस पद पर किसी महिला को नियुक्त करती है तो यह अहमदाबाद मनपा में संभवतः पहली बार होगा।

खींचतान और समीकरण

विपक्षी दल के नेता पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान भी जारी है। शहज़ाद खान पठान का अनुभव उनकी ताकत माना जा रहा है, जबकि नीरव बक्शी अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मज़बूत बताई जाती है। खाडिया वार्ड से पहली बार कांग्रेस के सभी प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जिससे इस वार्ड की अहमियत और बढ़ गई है।

महापौर और उप महापौर पद

अहमदाबाद मनपा को महापौर, उप महापौर और अन्य पदाधिकारियों के मिलने के आसार हैं। महापौर का पद इस बार पुरुष ओबीसी के लिए आरक्षित है, जिसमें हितेश बारोट, धरमशी देसाई समेत कुछ नाम चर्चा में हैं। वहीं उप महापौर पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसमें चांदनी पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया है।

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#AhmedabadNews

Published on:

24 May 2026 11:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद मनपा में विपक्षी दल के नेता पद को लेकर महिलाओं समेत कई नामों पर मंथन

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