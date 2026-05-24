अहमदाबाद मनपा में विपक्षी दल के नेता पद को लेकर महिलाओं समेत कई नामों पर मंथन

मनपा में विपक्ष के नेता के रूप में इस बार कांग्रेस की ओर से किसी महिला को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। इस पद के मुख्य दावेदारों में नीरव बक्शी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष शहज़ाद खान पठान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। पठान दाणीलीमडा से और नीरव बक्शी दरियापुर से फिर पार्षद चुने गए हैं। इन दोनों ही वार्डों में कांग्रेस की पूरी पैनल विजयी रही है।