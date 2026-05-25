श्रम राज्यमंत्री कांतिलाल ने किया कमाल, मच्छू डैम-2 के किनारे 10 लाख पौधे रोपे

इस अभियान को सफल बनाने के लिए सद्भावना वृद्धाश्रम की मदद से विस्तृत योजना बनाई गई। अमृतिया ने कहा कि मच्छू डैम-2 के किनारे कभी वीरान और उपेक्षित रही यह जमीन आज हरियाली से लहलहा रही है। अनुपजाऊ जमीन को समतल कर उसमें बाहर से उपजाऊ मिट्टी और गोबर खाद डाली गई। पूरे क्षेत्र की बाड़बंदी की गई और फिर 500 लोगों की टीम ने रोजाना 25 से 30 हजार पौधे रोपे। लगातार 37 दिनों की मेहनत के बाद 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा हुआ। 8 महीने बाद ये पौधे विकसित होकर पेड़ों का रूप ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 2025 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस ‘नमो वन’ का लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री ने हाल ही ‘नमो वन’ का दौरा कर यहां आइकॉनिक रोड निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट आवंटित की।