डीजल की कमी से प्रभावित हो रहा गुजरात का नमक उद्योग , अगरिया परेशान

गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ.पार्थिवराज सिंह कठवाडिया ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि डीज़ल की कमी के कारण छोटे रण के अगरिया समुदाय (नमक पैदा करने वाले श्रमिक) पर गंभीर असर पड़ा है। देश का 70 फीसदी नमक का उत्पादन गुजरात करता है। छोटे रण के आसपास जैसे सांतलपुर, माळिया, खारा घोड़ा, आडेसर, धांधुका, हळवद, राधनपुर के गांवों लगभग 3500 से अधिक आगरिया हैं। यहां 60 लाख टन से अधिक का वार्षिक नमक उत्पादन 10 एकड़ के अगर वाले करते हैं। डीज़ल की कमी के कारण अगरिया नमक को अगर से गंजा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों द्वारा डीज़ल की कमी के कारण अगरिया व्यवसाय से जुड़े लोगों को इनकार किया जा रहा है। उनसे डीज़ल की व्यवस्था करने की मांग की जा रही है। यदि राज्य सरकार ने जल्द ही अगरियाओं के लिए पर्याप्त डीजल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की तो छोटे अगरियाओं का 250 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।