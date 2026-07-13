Ahmedabad: शहर में 16 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथयात्रा

झा ने बताया कि मंगलवार को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ सरसपुर ननिहाल से निजमंदिर पधारेंगे। मंगलवार को सुबह आठ बजे भगवान जगन्नाथ की गर्भगृह स्थित रत्नवेदी पर प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद नेत्रोत्सव विधि तथा षोडशोपचार पूजन होगा। इसके बाद वैदिक विधि-विधान से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे।बुधवार को सुबह 10 बजे भगवान का भव्य सोनावेश में श्रृंगार किया जाएगा। साल में केवल इस दिन ही भगवान इस रूप में श्रृंगारित किए जाते हैं। इसमें भगवान स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इस विशेष दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दर्शन को पहुंचेंगे। 15 जुलाई बुधवार को ही तीनों रथों को मंदिर प्रांगण में लाया जाएगा और पूजना की जाएगी। गजराजों की पूजा होगी। इस वर्ष रथयात्रा में देशभर से करीब 2500 साधु-संत शामिल होंगे। भगवान के तीनों रथों को खींचने के लिए परंपरागत रूप से 1000 से 1200 खलासी सेवा देंगे।