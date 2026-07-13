Gujarat: डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इस साल मुख्य ब्रांचों की डिमांड, केमिकल अव्वल

केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स में शत प्रतिशत 1050 सीटें पहले ही चरण में भर गई हैं। दूसरा स्थान मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहा, इसकी 3948 सीटों में से 99.44 फीसदी सीटें यानी 3926 सीटें भर गईं। तीसरे स्थान पर रही इलेक्टि्रकल इंजीनियरिंग ब्रांच। इसकी 3781 सीटों में से 98.78 यानी 3735 सीटें भर गईं। इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ईसी) ब्रांच चौथे स्थान पर रही। इसकी 676 में से 636 यानी 94.08 फीसदी सीटें पहले ही चरण में भर गई हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच इस साल पांचवें स्थान पर रही। इसकी 3000 सीटों में से 92.27 सीटें यानी 2768 सीटें पहले चरण में भरी हैं।