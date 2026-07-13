Ahmedabad: रथयात्रा में पहली बार हाथियों पर रहेगी हाईटेक निगरानी

16 जुलाई को निकलने वाली 149वीं रथयात्रा में शामिल सभी 18 हाथियों पर डेसिबल मीटर और जायरोस्कोप युक्त विशेष यूनिट लगाई जाएगी, जिससे उनके व्यवहार और आसपास की स्थिति पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सकेगी।इस बार आधुनिक तकनीक रथयात्रा में अपनाई जा रही है। हाथियों पर लगाए जाने वाली यूनिट में 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा, डेसिबल मीटर और जायरोस्कोप होगा। डेसिबल मीटर हाथी के आसपास ध्वनि का स्तर मापेगा। यदि शोर तय सीमा से अधिक होगा और हाथी के विचलित होने की आशंका बनेगी तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जाएगा।