Ahmedabad: पेरोल पर छूटने के बाद 12 साल से फरार रहे कैदी को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

क्राइम ब्रांच के मुताबिक सतीश ने अपने अन्य साथी राजन पंचाल के साथ मिलकर 1994 में शाहीबाग के नीलम होटल में कालूपुर टंकशाल के कपड़ा व्यापारी अरविंद शाह की लूट के इरादे से हत्या कर दी थी। व्यापारी की पहचान नहीं हो इसके लिए उसका सिर धड़ से अलग कर अडालज क्षेत्र में फेंक दिया था। अरविंद की सोने की चेन, अंगूठी व उसके पास की नकदी लूट ली थी। इस मामले में आरोपी को पकड़ा गया। वर्ष 2000 में आरोपी व राजन को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 2001 में हाईकोर्ट ने इस सजा को आजीवन कैद में बदल दिया। बताया जाता है कि इसके बाद 2004 में भी वह पेरोल पर छूटने के बाद 2008 तक फरार रहा था। उसे दरियापुर थाना क्षेत्र में नकली नोट मामले में पकड़ा गया था। इस मामले में उसे पांच साल की सजा भी हुई थी।