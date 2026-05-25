अहमदाबाद शहर में नि:शुल्क पार्किंग सुविधा देने वाली व्यावसायिक इकाइयों को संपत्ति कर में मिलेगी राहत

Ahmedabad: शहर में ट्रैफिक और अनधिकृत पार्किंग की बढ़ती समस्या को हल करने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत जो व्यावसायिक इकाई अपनी पार्किंग की जगह में नागरिकों को नि:शुल्क पार्किं की सुविधा उपलब्ध कराएगी, उसे संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में छूट दी जाएगी। मनपा की इस पहल से निजी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने से सड़कों पर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुचारु बनेगी।