Ahmedabad: आइपीएल मैच वाले दिन जनपथ तिराहे से स्टेडियम तक वाहनों पर रोक

यानी आगामी दिन मध्यरात्रि बाद तक रोक रहेगी। 26 अप्रेल को सुबह 10 से रात 10 बजे तक, 30 अप्रेल को दोपहर दो बजे से, तीन मई को दोपहर 12 बजे से, 12 मई को सुबह 11 बजे से जनपथ तिराह से स्टेडियम तक के मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा कृपा रेसिडेंसी से मोटेरा गांव तिराहे तक का मार्ग भी वाहनों के लिए मैच वाले दिन में बंद रहेगा।