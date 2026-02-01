2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अग्रणी अहमदाबाद, 9 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉनीटरिंग

Ahmedabad: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी से पहले अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एयर की दिशा में तैयारी शुरू की है।शहर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। “हॉटस्पॉट से हेल्थस्पॉट” की सोच के तहत एयर क्वालिटी मैनेजमेंट [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 02, 2026

Ahmedabad: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी से पहले अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एयर की दिशा में तैयारी शुरू की है।शहर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। “हॉटस्पॉट से हेल्थस्पॉट” की सोच के तहत एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का एक प्रगतिशील मॉडल शहर में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन देना है।मनपा ने वैज्ञानिक आधार पर शहर के नौ प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इनमें पिराणा, राखियाल, रायखड़, बोपल, वटवा, एस.पी. स्टेडियम, चांदखेड़ा, मणिनगर और सी एंड डी वेस्ट कलेक्शन सेंटर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विशेष मॉनीटरिंग के साथ टार्गेटेड एक्शन प्लान लागू किया गया है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण अधिक प्रभावी हो सके।16 ट्रक-माउंटेड मिस्ट मशीनें कार्यरत

मनपा के अनुसार शहर में 16 ट्रक-माउंटेड मिस्ट मशीनें कार्यरत की गई हैं, जिनमें से छह पिराणा डंपसाइट और आसपास के इलाकों में तैनात हैं। शेष 10 मशीनें प्रदूषित मार्गों पर नियमित रूप से काम कर रही हैं। इसके अलावा, 62 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें सड़कों की धूल कम करने और पीएम स्तर घटाने के लिए सक्रिय हैं।

140 साइटों पर लगाए डस्ट सेंसर

निर्माण क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए “गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेज पॉलिसी” लागू की है। इसके तहत 20000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण स्थलों पर डस्ट सेंसर, एयर क्वालिटी डिस्प्ले बोर्ड और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। अब तक 140 साइटों पर डस्ट सेंसर लगाए जा चुके हैं। साथ ही, ग्रीन नेट, मिट्टी ढकने और बैरिकेडिंग जैसे उपाय भी जरूरी किए गए हैं।

एक हजार टीपीडी क्षमता का नया प्लांट

सी एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 25 कलेक्शन सेंटर और 1000 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता वाला प्रोसेसिंग प्लांट ग्यासपुर में चालू है। दिसंबर 2026 तक एक और 1000 टीपीडी क्षमता वाला प्लांट शुरू होगा।एएमटीएस की 1052बसें सीएनजीसार्वजनिक परिवहन में भी अहमदाबाद ने ग्रीन मॉडल अपनाया है। एएमटीएस की 1,250 बसों में से 1,052 सीएनजी और 198 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। शहर में 128 ईवी चार्जिंग स्टेशन और सोलर चार्जिंग सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। हरियाली बढ़ाने के लिए 303 गार्डन और 118 अर्बन फॉरेस्ट विकसित किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

02 Feb 2026 10:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अग्रणी अहमदाबाद, 9 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉनीटरिंग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में मावठ, फसलों में नुकसान की आशंका

Gujarat, Rain
अहमदाबाद

जटिल सर्जरी कर बच्चे के पेट से निकाला प्लास्टिक का खिलौना

Ahmedabad news
अहमदाबाद

एक माह में एक लाख लोगों ने लिया ब्याज माफी योजना का लाभ, मनपा को 128 करोड़ की आय

AMC news
अहमदाबाद

शाला सुरक्षा सप्ताह: विद्यार्थियों को सिखाए आपदा प्रबंधन के गुर

AMC School, Ahmedabad
अहमदाबाद

  दुर्घटना में ब्रेनडेड युवक के आंखें, त्वचा का दान

Civil hospital organ donation
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.