एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अग्रणी अहमदाबाद, 9 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉनीटरिंग

Ahmedabad: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी से पहले अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एयर की दिशा में तैयारी शुरू की है।शहर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। “हॉटस्पॉट से हेल्थस्पॉट” की सोच के तहत एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का एक प्रगतिशील मॉडल शहर में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन देना है।मनपा ने वैज्ञानिक आधार पर शहर के नौ प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इनमें पिराणा, राखियाल, रायखड़, बोपल, वटवा, एस.पी. स्टेडियम, चांदखेड़ा, मणिनगर और सी एंड डी वेस्ट कलेक्शन सेंटर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विशेष मॉनीटरिंग के साथ टार्गेटेड एक्शन प्लान लागू किया गया है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण अधिक प्रभावी हो सके।16 ट्रक-माउंटेड मिस्ट मशीनें कार्यरत