सुखरामनगर स्लम क्वार्टर्स में इमारत की गैलरी ढही, 58 लोग सुरक्षित निकाले, एक महिला घायल

Ahmedabad: शहर के अमराईवाड़ी क्षेत्र स्थित सुखरामनगर स्लम क्वार्टर्स में बुधवार सुबह अचानक एक इमारत की बाल्कनी (गैलरी) का स्लैब गिर जाने से अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से 58 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं एक महिला घायल मिली, जिसे तत्काल मनपा संचालित एल जी अस्पताल में भर्ती कराया गया।इस स्लैब के गिरने से मकान का मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो गया था जिस कारण अंदर मौजूद बड़ी संख्या में लोग फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस बचाव कार्य के लिए एक दो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाहन तथा एक एम्बुलेंस सहित कुल चार से अधिक वाहन तैनात किए गए। लगभग 22 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने मिलकर तेजी से मलबा हटाया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 15 फायरमैन और डिविजनल ऑफिसर सहित पूरी टीम ने समन्वय के साथ काम किया।