आणंद जिले के युवक-युवती अज़रबैजान में लापता, सांसद के हस्तक्षेप से सुरक्षित बचाया

आणंद. जिले के एक युवक और एक युवती के विदेश जाने के लालच में मानव तस्करी और फिरौती के जाल में फंसने की घटना सामने आई। झांखरिया गांव के ध्रुव पटेल और कंथारिया गांव की दीपिका पटेल अज़रबैजान पहुंचने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। परिजनों के संपर्क के बाद सांसद मितेश पटेल ने हस्तक्षेप किया। फिलहाल दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया।

जानकारी के अनुसार, ध्रुव और दीपिका 30 जनवरी को अलग-अलग फ्लाइट से वडोदरा से दिल्ली पहुंचे। वहां से एक एजेंट के जरिए 1 फरवरी को विमान से तड़के दोनों अज़रबैजान के लिए रवाना हुए और बाकू एयरपोर्ट पहुंचे। एजेंट ने बाकू में उनके ठहरने की व्यवस्था की और दोनों के मोबाइल बंद करवा दिए।

अज़रबैजान पहुंचने के करीब 24 घंटे बाद दोनों ने वीडियो कॉल से परिजनों को बताया कि वे कनाडा पहुंच गए हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने मूल एजेंट को दरकिनार कर सीधे अपने पास भुगतान करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि दोनों ने उनसे बात की, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों पर दबाव है और यातना दी जा रही है।

इसके बाद फिरौती की मांग लगातार बढ़ती चली गई। 8 फरवरी को लाखों रुपए की फिरौती की राशि चुकाने के बाद परिजनों को बताया गया कि दोनों को छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कुछ समय बाद एक विदेशी नंबर से दोनों युवाओं की तस्वीरों के साथ संदेश भेजा गया। इसमें कहा गया कि हम देर से पहुंचे और दोनों लोगों को खानबाबा नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया।