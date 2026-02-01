जूनागढ़ : महशिवरात्रि का मेला आरंभ, गिरनार की तलहटी में मिनी कुंभ में हर-हर महादेव की गूंज

जूनागढ़. जामनगर. जूनागढ़ में गिरनार की तलहटी में भवनाथ महादेव के सानिध्य में महाशिवरात्रि मेला बुधवार सुबह आरंभ हुआ। इस साल मिनी कुंभ के मेले में हर-हर महादेव की गूंज रही।

जिला कलक्टर अनिलकुमार राणावसिया ने संतों-महंतों और प्रशासन-पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में भवनाथ महादेव मंदिर में ध्वजा की पूजा कर मेले का आरंभ किया। इसके बाद मंदिर के शिखर पर 55 किलो के ध्वज दंड पर ध्वजा फहराई गई। शास्त्रों के अनुसार पूजा-पाठ और पूजा के साथ हर हर महादेव और जय गिरनारी के नाद के साथ पांच दिन का मेला आरंभ हुआ। यह मेला 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा।

इस साल मिनी कुंभ के आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भरदावाव और गिरनार दरवाजे से वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जूनागढ़ प्रशासन, मनपा अधिकारी और पुलिस अधिकारी आम भक्तों की तरह पैदल ही भवनाथ मंदिर पहुंचे।

ध्वजारोहण की रस्म पूरी होने के बाद, भवनाथ की तलहटी में बैठे नागा साधुओं ने खास पूजा की और हर-हर महादेव के नाद के साथ अलख की पूजा शुरू की। शिवरात्रि के इस मेले में भजन, भोजन और भक्ति का संगम देखने को मिलता है। मेले में आए लाखों भक्तों की सेवा के लिए खाने-पीने के स्टॉल लगाए हैं।