AAP को बड़ा झटका: किसान नेता राजू करपड़ा ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। सीनियर किसान नेता राजू करपड़ा ने गुजरात में AAP के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जो राज्य में पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार के राजनीतिक दबाव का हवाला दिया क्योंकि किसान नेता ने हद्दाद आंदोलन के दौरान 100 से ज़्यादा दिन जेल में बिताए थे। आप के किसान मोर्चा का नेतृत्व करने वाले और गुजरात किसान सेल के अध्यक्ष रहे करपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने फैसले की घोषणा की, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगीं।