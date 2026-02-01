मेहसाणा : एशिया के सबसे बड़े ऊंझा मार्केट यार्ड में जीरा फैक्ट्री पर छापा, शंकास्पद जीरा जब्त

एशिया के सबसे बड़े मसाला बाजार के रूप में प्रसिद्ध ऊंझा मार्केट यार्ड में जीरा और सौंफ आदि वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए ऊंझा एपीएमसी और खाद्य एवं औषध विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मार्केट यार्ड के चेयरमैन दिनेश पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यापारी मिलावट करते पकड़ा जाएगा तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मिलावटी मुद्दामाल को सार्वजनिक रूप से जलाकर नष्ट किया जाएगा ताकि नैतिकता बनी रहे।

विशेष रूप से जीरे और सौंफ को आकर्षक बनाने के लिए उन पर गुड़ के रस और पाउडर की कोटिंग की जांच तेज कर दी गई है। खाद्य अधिकारी ने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आप यह माल अपने बच्चों को खिला सकते हैं, तभी इसे बाजार में बेचें।