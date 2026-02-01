एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच रिपोर्ट पर आया बड़ा अपडेट, AAIB ने दिया हैरान करने वाला जवाब

एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के मात्र 32 सेकंड बाद दोनों इंजनों से थ्रस्ट खो बैठी। प्लेन क्रैश होकर एक मेडिकल छात्रों के हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई, जिसमें बोर्ड पर सवार 242 यात्रियों में से 241 शामिल थे। यह भारत के हाल के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था।