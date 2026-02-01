12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच रिपोर्ट पर आया बड़ा अपडेट, AAIB ने दिया हैरान करने वाला जवाब

Air India Plane Crash: एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश की जांच को लेकर मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों को गलत और अटकलें करार देते हुए खारिज कर दिया है। AAIB ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। यह स्पष्टीकरण 12 [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Shaitan Prajapat

Feb 12, 2026

Air India Plane Crash in Ahmedabad

Air India Plane Crash in Ahmedabad (Photo - ANI)

Air India Plane Crash: एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश की जांच को लेकर मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों को गलत और अटकलें करार देते हुए खारिज कर दिया है। AAIB ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। यह स्पष्टीकरण 12 फरवरी 2026 को जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि जांच पूरी हो चुकी है।

प्लेन क्रैश में हुई थी 260 लोगों की मौत

एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के मात्र 32 सेकंड बाद दोनों इंजनों से थ्रस्ट खो बैठी। प्लेन क्रैश होकर एक मेडिकल छात्रों के हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई, जिसमें बोर्ड पर सवार 242 यात्रियों में से 241 शामिल थे। यह भारत के हाल के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था।

इटालियन रिपोर्ट पर AAIB का पलटवार

इटालियन अखबार Corriere della Sera ने दावा किया था कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट में पश्चिमी एविएशन एजेंसियों के हवाले से कहा गया कि विमान के फ्यूल स्विच में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक पायलट ने दोनों फ्यूल स्विच बंद कर दिए, जो लगभग निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया कार्य था। कोकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था।

AAIB ने इस रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा, जांच अभी भी प्रगति पर है। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। AAIB ने ऐसी रिपोर्टों को असत्य और अटकलें बताया और कहा कि ऐसी अफवाहें जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।

जांच की वर्तमान स्थिति

AAIB के अनुसार, जांच पूरी तरह सक्रिय है। प्रारंभिक रिपोर्ट पहले जारी हो चुकी है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी बाकी है। कुछ हिस्सों की जांच विदेशी विशेषज्ञों के साथ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई, जहां सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जांच अंतिम चरण में है, लेकिन AAIB ने स्पष्ट किया कि कोई फाइनल फाइंडिंग्स नहीं हैं।

Hindi News / National News / एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच रिपोर्ट पर आया बड़ा अपडेट, AAIB ने दिया हैरान करने वाला जवाब

