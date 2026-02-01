अजित पवार की मौत पर सुप्रिया सुले ने तोड़ी चुप्पी, ‘दादा’ के अधूरे सपना को लेकर कही बड़ी बात

सुप्रिया सुले ने कहा, 'हमारा परिवार इस वक्त बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। हम एक-दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज दादा हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए मैं पुरानी बातों को उछालना नहीं चाहती। वे मेरे दादा थे, लेकिन आज वे हमारे साथ नहीं हैं।' उन्होंने बताया कि परिवार दुख में एकजुट है और एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अजित पवार की मौत 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास प्लेन क्रैश में हुई थी, जिसमें 5 अन्य लोग भी मारे गए थे।